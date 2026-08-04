Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы во вторник, 4 августа. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб города.

Таким образом, средства ПВО сбили уже 11 БПЛА на подлете к Москве. Первые дроны были перехвачены приблизительно в 14:00.

В связи с попытками атаки аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно работают по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

