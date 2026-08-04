04 августа, 13:10Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Также пассажиров предупредили, что в расписании рейсов могут быть корректировки. Актуальный статус перелета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Аналогичные меры вводились в аэропорту Домодедово утром 4 августа на фоне попыток БПЛА атаковать Московскую область. Спустя время ограничения отменили.