Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также пассажиров предупредили, что в расписании рейсов могут быть корректировки. Актуальный статус перелета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры вводились в аэропорту Домодедово утром 4 августа на фоне попыток БПЛА атаковать Московскую область. Спустя время ограничения отменили.