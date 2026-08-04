Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 12:00

Происшествия

СК назвал 3 версии исчезновения самолета Cessna-182 в Приангарье

Фото: 123RF.com/tonikon

Следователи рассматривают 3 основные версии происшествия с легкомоторным самолетом Cessna-182R, который пропал в Иркутской области во время полета для мониторинга лесных пожаров. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Среди основных версий происшествия рассматриваются техническая неисправность самолета, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка из-за отклонения от маршрута следования.

По данным следствия, воздушное судно вылетело в 13:00 по местному времени из аэропорта поселка Мама Иркутской области. Самолет должен был проводить мониторинг лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве, однако при прохождении контрольной точки в районе поселка Олекма Амурской области экипаж не вышел на связь и в аэропорт вылета не вернулся.

На борту находились 2 человека. Аварийный радиомаяк не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал. Сейчас организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения самолета и людей.

В рамках расследования уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта следователи провели осмотр заправочного комплекса, изъяли образцы авиационного топлива и направили их на химическую судебную экспертизу. Также изучается техническая документация воздушного судна.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Гандеркезее на северо-западе Германии, приведя к смерти минимум одного человека. Самолет упал на чердак жилого дома.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика