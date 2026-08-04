СК назвал 3 версии исчезновения самолета Cessna-182 в Приангарье

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Следователи рассматривают 3 основные версии происшествия с легкомоторным самолетом Cessna-182R, который пропал в Иркутской области во время полета для мониторинга лесных пожаров. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Среди основных версий происшествия рассматриваются техническая неисправность самолета, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка из-за отклонения от маршрута следования.

По данным следствия, воздушное судно вылетело в 13:00 по местному времени из аэропорта поселка Мама Иркутской области. Самолет должен был проводить мониторинг лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве, однако при прохождении контрольной точки в районе поселка Олекма Амурской области экипаж не вышел на связь и в аэропорт вылета не вернулся.

На борту находились 2 человека. Аварийный радиомаяк не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал. Сейчас организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения самолета и людей.

В рамках расследования уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта следователи провели осмотр заправочного комплекса, изъяли образцы авиационного топлива и направили их на химическую судебную экспертизу. Также изучается техническая документация воздушного судна.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Гандеркезее на северо-западе Германии, приведя к смерти минимум одного человека. Самолет упал на чердак жилого дома.