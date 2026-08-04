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04 августа, 17:07

В мире

В Варшаве обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

Фото: 123RF.com/morris71

Неразорвавшийся снаряд, предположительно относящийся к периоду Второй мировой войны, нашли в ходе ремонта трамвайных путей в центре Варшавы. Об этом радиостанции Radio dla Ciebie сообщила представитель столичной полиции Моника Качиньская.

По ее словам, на месте обнаружения боеприпаса работают полицейские. Кроме того, туда направлен сотрудник группы минно-пиротехнической разведки, который предварительно подтвердил, что находка может относиться к периоду Второй мировой войны. Место обнаружения снаряда оцеплено полицией.

Ранее 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие на территории виноградника в Краснодарском крае. Снаряд со следами коррозии заметили в станице Вышестеблиевской Темрюкского района. Боеприпас ликвидировали специалисты группы разминирования ОМОН "Пластун".

До этого в стене храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец Волоколамского округа Подмосковья был найден неразорвавшийся снаряд времен ВОВ. Специалисты поместили его в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили.

Снаряд времен ВОВ нашли в центре Москвы

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