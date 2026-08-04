Пляж в Ростове-на-Дону оцепили после сообщений о найденном запале от гранаты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция оцепила пляж на левом берегу в Ростове-на-Дону после сообщений об обнаруженном в песке запале от гранаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В ряде местных СМИ стала распространяться информация о том, что девушка нашла в песке запал от гранаты и бросила его в воду.

"Территория оцеплена сотрудниками полиции с вечера понедельника", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции ждут водолазов.

Ранее 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие на территории виноградника на Кубани. Необычную находку сделали в станице Вышестеблиевской Темрюкского района. Снаряд со следами коррозии заметили во время обработки земли. На место оперативно прибыли взрывотехники и ликвидировали боеприпас.

