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04 августа, 11:32

Происшествия

В Москве после погони задержали женщину на иномарке без номеров

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве задержали женщину, которая на автомобиле без государственных номеров устроила погоню с полицией, стала участницей ДТП и попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции на Варшавском шоссе потребовали водительницу иномарки остановиться, однако она проигнорировала требование и продолжила движение.

"Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться", – написала Волк.

Представитель МВД уточнила, что во время погони женщина также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом. Задержать нарушительницу удалось на 28-м километре МКАД. В отношении женщины составили 28 административных протоколов по нескольким статьям КоАП РФ.

Ранее в Казани 16-летний подросток на питбайке, нарушив ПДД, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД и на перекрестке улиц Айдарова и Давыдова сбил одного из полицейских. Пострадавший доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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