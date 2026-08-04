Движение трамваев на проспекте Мира восстановили после ДТП на путях

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

На проспекте Мира в районе остановки "Метро ВДНХ" восстановили движение трамваев. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Сейчас поезда следуют по обычному графику. Пассажиров попросили ориентироваться на объявления водителей.

Ранее маршруты № 11, 17 и 25 временно меняли из-за ДТП на путях. До этого аналогичная ситуация произошла на проспекте Академика Сахарова. Маршруты временно изменяли, однако спустя некоторое время движение было восстановлено.

Также изменения произошли в графике пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Они продлятся с 3 по 27 августа. Причиной станут ремонтные работы по модернизации инфраструктуры на участке Москва – Окуловка.