Диетолог Разаренова: кофе снижает риск развития фиброза и цирроза печени

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Кофе, брокколи и морская рыба помогут поддержать здоровье печени, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Ранее ученые испытали действие киноа на лабораторных мышах и выяснили, что продукт полезен для профилактики и лечения стеатоза печени, сообщил журнал Food&Function.

Разаренова подтвердила, что киноа – действительно продукт с высокой пищевой ценностью. Оно содержит качественный растительный белок, клетчатку, а также магний, калий и полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. К тому же, в отличие от большинства других круп, киноа имеет низкий гликемический индекс.

"Все вместе это благотворно влияет на здоровье, помогает поддерживать нормальный обмен веществ и уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается и на функционировании печени в том числе", – отметила врач.

Однако есть продукты, которые более важны для здоровья печени и к тому же привычны для россиян.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Прежде всего, это самые разные овощи, особенно крестоцветные, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста. Они содержат сульфорафан, который позитивно влияет на функционирование органа.

Также для печени очень полезны бобовые за счет высокого содержания клетчатки вместе с растительным белком. А еще любая морская рыба, потому что она является прекрасным источником омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием и улучшают отток желчи.

"Одним из наиболее изученных в гепатологии продуктов является натуральный кофе. Считается, что его умеренное употребление (в пределах трех чашек в день) без большого количества сахара связано с более низким риском прогрессирования фиброза и цирроза печени", – подчеркнула Разаренова.



При этом надо учитывать, что важнее всего в целом придерживаться здорового образа жизни и минимизировать в рационе продукты, нарушающие деятельность органа. Это, прежде всего, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, фастфуд. Все это повышает риск развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени – самого распространенного в мире заболевания органа, которое в итоге может приводить к развитию фиброза и цирроза, предупредила диетолог.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова назвала продукты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы. В их числе цельные зерна овса и ячменя. Они являются источником бето-глюканов – типа растворимой клетчатки, которая участвует в механизме снижения уровня ЛПНП на 5–10%.

