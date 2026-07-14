Врач Залетова: употребление сельдерея и петрушки способно привести к солнечным ожогам

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Сельдерей, петрушка и инжир усиливают восприимчивость кожи к солнечному воздействию. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По словам Залетовой, в сезон солнечной активности нужно быть аккуратными с определенными продуктами, прежде всего с теми, которые содержат фурокумарины – природные фотоактивные соединения.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Это, например, сок кожуры цитрусовых, особенно лайма и грейпфрута. Если, находясь под солнцем, капли попадут на кожу, то вызовут химические ожоги с волдырями, покраснением и гиперпигментацией, способной держаться месяцами.

Также аккуратнее следует быть с сельдереем и диким пастернаком. Съеденные в большом количестве, особенно в виде свежевыжатого сока, они насыщают кровоток фурокумаринами, и кожа временно становится уязвимой к солнцу изнутри. К этой же группе относятся инжир, особенно его листья и млечный сок, а также петрушка, которую любят добавлять в зеленые смузи, подчеркнула Залетова.

"А еще не советую летом пить чай или настойки со зверобоем. Растение содержит гиперицин – активное вещество, мощнейший фотосенсибилизатор. У людей со светлой кожей он может вызывать серьезные фотодерматиты даже при недолгом пребывании на солнце", – предупредила диетолог.

Эксперт добавила, что одновременно с этим существуют продукты, помогающие выстроить дополнительный внутренний барьер, защищая от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Главным образом, это термически обработанные томаты (томатная паста, тушеные помидоры, гаспачо и так далее), которые являются самым богатым и биодоступным источником ликопина.

Он останавливает происходящие под воздействием солнечных лучей реакции разрушения коллагена и эластина, белков, обеспечивающих коже гладкость и упругость, пояснила врач.

"Исследования показывают, что ежедневное употребление 40 граммов томатной пасты с оливковым маслом в течение 10–12 недель помогает коже медленнее краснеть на солнце примерно на 30–40 процентов", – подчеркнула Залетова.

Вторая линия обороны – это полифенолы зеленого чая, в частности галлат эпигаллокатехина. Он сдерживает ферменты, которые активируются в дерме УФ-излучением и разрушают коллагеновый каркас. То есть это прямая профилактика фотостарения.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Кроме того, вещества зеленого чая способны восстанавливать поврежденную ДНК в иммунных клетках кожи, которые страдают от солнечного облучения, частично подавляя местный иммунитет.

Третьим ключевым компонентом являются омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из жирной рыбы северных морей. Они снимают воспалительный каскад, возникающий при воздействии на кожу яркого солнца, снижая уровень покраснения и чувство жжения, отметила эксперт.

При этом она напомнила, что ни один продукт питания не заменит полноценную фотозащиту. Пища лишь создает тот внутренний фон, на котором клетки кожи становятся более жизнестойкими к неизбежным повреждениям.

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