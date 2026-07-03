Врач Русакова назвала магазинные морсы и квас самыми опасными летними напитками

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Лимонады, магазинные морсы и квас являются самыми опасными для здоровья летними напитками. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в жаркий сезон главная ошибка многих – в желании утолить жажду лимонадом. Подобные напитки обычно очень сладкие, из-за чего пить хочется еще больше.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук В итоге организм получает сахара в избытке, а это повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. К тому же при избытке сахара почкам приходится работать в усиленном режиме, и на фоне обезвоживания в жару это может способствовать развитию мочекаменной болезни.

Кроме того, в лимонадах часто много красителей и консервантов, которые способны спровоцировать развитие и обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также вызвать аллергические реакции, предупредила диетолог.

Также сахаром, консервантами и красителями обычно богаты все магазинные соки, морсы и квас, поэтому с ними тоже нужно быть очень аккуратными.

"Все вышеперечисленные напитки максимум допустимо пить по 200 миллилитров в день. При этом людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ и почек, лучше вовсе от них отказаться", – заявила Русакова.

Также диетолог посоветовала летом избегать употребления энергетических напитков. Обычно они содержат не только много сахара, но и кофеина, из-за чего обладают выраженным мочегонным эффектом и усугубляют обезвоживание в жару. К тому же они могут влиять на артериальное давление и создавать дополнительную нагрузку на сердце летом.

Самые полезные напитки летом – это просто чистая вода, а также минеральная, которая помогает сохранить электролитный баланс. Также можно варить домашние компоты из ягод и фруктов с минимальным добавлением сахара, заключила Русакова.



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