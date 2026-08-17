17 августа, 22:19Происшествия
ДТП с участием двух автобусов произошло на улице Дыбенко в Москве
Фото: depositphotos/TakeArt
На улице Дыбенко в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Инцидент случился вечером у дома 44. Участниками аварии стали автобусы маршрутов 445 и 673. В результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее автомобиль "Газель" загорелся на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, движение автотранспорта на участке затруднено. На месте происшествия происходили взрывы газовых баллонов, которые находились в автомобиле.
Информации о пострадавших не поступало. Водителям рекомендовали выбирать для объезда Волоколамское шоссе.