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17 августа, 20:16

Шоу-бизнес

Столичный суд взыскал 57 млн рублей с бизнес-партнерши Блиновской

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Арбитражный суд Москвы взыскал с индивидуального предпринимателя Натальи Миняевой более 57 миллионов рублей в конкурсную массу блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина просила признать недействительными действия Миняевой по перечислению на личный счет денежных средств, принадлежавших должнику, и взыскать эти деньги. Представитель Ознобихиной заявил, что сделки совершались с целью причинить вред кредиторам.

По данным информационной системы "БИР-Аналитик", Миняевой принадлежит вологодское ООО "Аквакультура", созданное для разведения рыбы. Ранее эта компания принадлежала семье Блиновских: мужу Елены Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100 до 80 процентов долей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы уменьшить сумму налогов и впоследствии легализовать полученные средства.

Суд приговорил Блиновскую к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей. При этом от уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили в связи с истечением срока давности. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.

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