ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и 3 ИП, чтобы уйти от налогов

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Блогер Елена Блиновская использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов. Об этом заявила представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) в 9-м арбитражном апелляционном суде, пишет РИА Новости.

Представитель ФНС добавила, что также применялись агрессивные механизмы налоговой оптимизации: перераспределение расходов на лиц, которые используют упрощенную систему налогообложения. Со всеми организациями и ИП были заключены лицензионные договоры.

"Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", – отметили в ФНС.

При этом все компании были созданы незадолго до заключения договора с Блиновской. Когда одна из организаций достигала предельного значения дохода для применения упрощенной системы налогообложения, в схему включалась другая компания. Вместе с тем все фирмы имели одинаковые номера кассовых аппаратов, доменные имена, а деньги использовали Блиновская с мужем.

Ранее суд отказал Блиновской в ее иске о признании незаконным решения инспекции ФНС по Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Блогер просила снизить налоги и штрафы на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она собиралась уехать из РФ, но ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать.

В мае следователи разрешили запустить процедуру снятия ареста с активов и имущества блогера. Так, уже снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель. При этом блогер погасила уже более 140 миллионов рублей в качестве погашения ущерба.

Вместе с тем суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении ареста Блиновской до 26 июля. В начале июня Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве.