Блиновская планировала выехать в Белоруссию, чтобы улететь за границу – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По их данным, блогера задержали на арендованном автомобиле, когда она пыталась пересечь границу. Не исключается, что Блиновская могла предполагать о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому таким образом пыталась скрыться.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, Блиновскую кто-то предупредил о возможном задержании.

По его же информации, блогер пыталась уехать из России на Maybach. Она купила билет на самолет в Казахстан и должна была вылететь туда в 5:00, однако за несколько часов до вылета блогер резко изменила свои планы, опасаясь, что ее задержат в аэропорту.

"В час ночи Блиновская вызвала Maybach и на арендованной машине с водителем поехала в сторону Белоруссии. Блогера задержали недалеко от границы в районе Смоленска", – заявил источник.

Телеграм-каналы пишут, что полиция проверяла Блиновскую еще в марте. Тогда блогер запускала очередной марафон под названием "Новое измерение". Участие в нем стоило от 10,8 тысячи до миллиона рублей.