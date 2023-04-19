Банковские счета блогеров Чекалиных арестовали

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Суд наложил арест на банковские счета блогеров Артема и Валерии Чекалиных в рамках дела о неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, предпринимаются действия, направленные на возмещение ущерба бюджету страны. Отмечается, что обвиняемые до сих пор не возместили ущерб, из-за чего их счета было решено арестовать.

"Судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки", – говорится в сообщении ведомства.

В начале марта супруги стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, Валерия Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

Позже в отношении блогеров возбудили второе уголовное дело – об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Было установлено, что те в апреле прошлого года легализовали более 130 миллионов незаконно полученных средств, приобретя на них валюту США.

По обоим уголовным делам супругам предъявлены обвинения.

