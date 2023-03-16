Блогеру Лерчек и ее мужу предъявлено обвинение в отмывании денежных средств

Фото: телеграм-канал MASH

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В ближайшее время с участием прокуратуры Северного административного округа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантам преступления предъявили обвинение в соответствии с пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере").

В свою очередь, супруги вину не признали.

Ранее сообщалось, что Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

16 марта столичный Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных. Расследуется дело о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.



Блогер Чекалина признала вину и пообещала выплатить задолженность по налогам

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