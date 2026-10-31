31 октября, 16:56Транспорт
Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в МАХ.
Меры связаны с временным ограничением на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим в расписании рейсов возможны изменения.
В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. В течение дня на подлете к столице уничтожают БПЛА.
В связи с этим аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты. Аэропорты Домодедово и Внуково также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.