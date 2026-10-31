Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в МАХ.

Меры связаны с временным ограничением на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим в расписании рейсов возможны изменения.

В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. В течение дня на подлете к столице уничтожают БПЛА.

В связи с этим аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты. Аэропорты Домодедово и Внуково также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.