31 октября, 12:54Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА на подлете к Москве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали еще пять беспилотников, которые направлялись к Москве в субботу, 31 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На место падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб.
Ранее мэр сообщал о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте также работали специалисты.
На фоне атаки ограничения действуют в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Меры также принимали в аэропорту Шереметьево, однако позже ограничения были сняты. При этом авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание из-за ситуации в авиагавани. Некоторые рейсы были направлены на запасные аэродромы.