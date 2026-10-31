Собянин: уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы в субботу, 31 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения фрагментов дронов задействованы специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА. Они также двигались в сторону Москвы. На место падения обломков прибыли специалисты.

