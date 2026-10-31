Фото: MAX/"Яна Лантратова"

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о договоренности проводить регулярные гуманитарные миссии после завершения миссии в Алешках Херсонской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, достижению договоренности предшествовали несколько месяцев переговоров и совместная работа. При этом условия жизни в Алешках по-прежнему остаются крайне тяжелыми. Лантратова отметила, что продолжает взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Эвакуированных из Алешек приняли в пункте временного размещения в Симферополе. Для них подготовили комнаты и горячее питание, рядом находятся медики, психологи и волонтеры. Врачи проводят осмотры и необходимые обследования.

Лантратова отметила, что аппарат российского омбудсмена будет сопровождать решение вопросов, связанных с восстановлением документов, лечением, дальнейшим проживанием и связью с родственниками. По ее словам, специалисты намерены разбираться в каждой ситуации и добиваться предоставления людям всей положенной поддержки.

При этом помощь будет распространяться не только на эвакуированных, но и на жителей, которые решили остаться в Алешках. Лантратова также поблагодарила участников гуманитарной миссии и подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы люди вновь почувствовали себя в безопасности.

Российские военные ввели режим прекращения огня на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек. По данным Минобороны РФ, это было необходимо для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов.

Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил жителям города несколько десятков тонн помощи: продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и лекарства, включая антибиотики и инсулин для местной больницы.

Гуманитарная миссия прошла без инцидентов. По словам Лантратовой, в колонну вошли 25 автобусов, девять машин скорой помощи и автобусы для перевозки лежачих людей. Она также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп.

