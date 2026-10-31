Перевозка жителей Алешек осуществляется самолетами ВКС РФ

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Перевозка эвакуированных жителей Алешек осуществляется при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство подчеркнуло, что жители города, которые захотели уехать на Украину, вылетели на самолетах ВКС РФ из аэропорта Анапы в Гомель. Их сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Минобороны РФ сообщило о введении режима прекращения огня на херсонском направлении с 04:00 27 октября для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек.

В Белом доме заявили, что договоренности о локальном перемирии удалось достичь при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Жителям города направили несколько десятков тонн гуманитарной помощи с продуктами, средствами гигиены, топливом и медикаментами. Миссия завершилась без происшествий, колонна из 25 автобусов и 9 машин скорой помощи прошла через Армянск.

