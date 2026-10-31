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31 октября, 10:09

Мэр Москвы

Собянин рассказал о работе Сурдологического центра НИКИ оториноларингологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сурдологический центр НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского отметил первую годовщину работы. За год специалисты учреждения оказали помощь более чем 110 тысячам пациентов, включая 10 тысяч детей, сообщил Сергей Собянин в MAX.

В центре организован полный цикл помощи людям с нарушениями слуха: от диагностики и консультации до слухопротезирования, настройки и коррекции слуховых аппаратов. Там выполняют в том числе компьютерную томографию височных костей и регистрацию слуховых вызванных потенциалов. В детском отделении открыли кабинеты электрофизиологической диагностики с современными аппаратами и полной звукоизоляцией.

По словам Собянина, учреждение стало одним из основных столичных центров, где выявляют нарушения слуха у юных горожан до пяти месяцев. Сначала аудиологический скрининг проводят в роддомах и четырех перинатальных центрах. Более глубокую диагностику проводят здесь.

Благодаря нахождению детского и взрослого отделений под одной крышей, пациенты легко переходят из педиатрической службы во взрослую. Клинический корпус находится рядом, поэтому врачам легче работать вместе на всех этапах лечения, включая хирургическое.

В учреждении также открыт первый городской дневной стационар сурдологического профиля. Для обследования и лечения москвичам не нужно ложиться в круглосуточный стационар. Также там оборудовали кабинеты для проверки функций вестибулярного аппарата.

В 2027–2029 годах в столице также возведут четыре поликлиники общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Медучреждения построят как за счет частных инвестиций, так и в рамках Адресной инвестиционной программы. Поликлиники появятся в районах Лефортово, Котловка, Фили-Давыдково и Филимонковском.

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