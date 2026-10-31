Батюнинский проезд благоустроили на юго-востоке столицы

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Комплексное благоустройство Батюнинского проезда завершено на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Перед тем как приступить к работам, специалисты внимательно обследовали территорию. В ходе благоустройства дорожники уложили там новый асфальт площадью около 30,8 тысячи квадратных метров и заменили покрытие тротуаров на площади порядка 9,8 тысячи "квадратов".

Особое внимание уделили освещению. Установлено 48 светильников, смонтированы 44 новые опоры наружного освещения. Кроме того, там появились опоры контрастного освещения, чтобы пешеходы были заметнее для водителей по ночам и в условиях непогоды. Также в рамках работ восстановлено свыше 30,5 тысячи квадратных метров газона.

Ранее в Даниловском районе завершили благоустройство улицы Братьев Рябушинских. Специалисты уделили внимание дороге и тротуарам, установили светильники и восстановили газон. При этом были соблюдены все строительные нормы и технологические требования.