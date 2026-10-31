Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 12:10

Транспорт

В Бирюлеве Восточном построят станции метро "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Бирюлеве Восточном на юге Москвы построят три станции Бирюлевской линии метро, "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская" станут первыми в районе. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На станциях "Липецкая" и "Лебедянская" сейчас выносят инженерные коммуникации, устраивают форшахту и стену в грунте. На "Каспийской" завершили устройство ограждающих конструкций котлована и приступили к разработке грунта, выполнив 10% этих работ.

Все три станции оборудуют береговыми платформами. Поезда будут проходить по центральной части станционных комплексов, а пассажиры будут перемещаться с двух сторон.

"Каспийскую" разместят у пересечения 6-й Радиальной улицы с Проектируемым проездом № 6631, "Липецкую" – вдоль одноименной улицы рядом с Педагогической, а "Лебедянскую" – вдоль Липецкой улицы у пересечения с Лебедянской улицей.

Для обслуживания поездов линии в Западном Бирюлеве строят электродепо на участке площадью более 15 гектаров. На площадке возводят производственно-административный комплекс, монтируют лотки водоотвода на веере путей, строят центральный тепловой пункт и локальные очистные сооружения.

Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево. После открытия линии почти 260 тысяч жителей впервые получат метро в своих районах. Время поездки до центра Москвы сократится на 30 минут – с 65 до 35 минут. На линии будут работать современные поезда российского производства.

В 2011–2026 годах в Москве построили и реконструировали более 270 километров линий и 130 станций метро, включая объекты Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2027–2029 годах в столице планируют открыть 23 станции метро, построить более 50 километров линий и ввести три электродепо. На развитие городского транспорта в бюджете предусмотрели 4 триллиона рублей, а к 2029 году протяженность метро должна вдвое превысить показатель 2011 года.

Собянин также рассказал о продолжении модернизации Центрального транспортного узла и участии Москвы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Собянин: Москва продолжит активное развитие метрополитена

Читайте также


транспортметростроительствогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика