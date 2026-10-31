В Бирюлеве Восточном построят станции метро "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Бирюлеве Восточном на юге Москвы построят три станции Бирюлевской линии метро, "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская" станут первыми в районе. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На станциях "Липецкая" и "Лебедянская" сейчас выносят инженерные коммуникации, устраивают форшахту и стену в грунте. На "Каспийской" завершили устройство ограждающих конструкций котлована и приступили к разработке грунта, выполнив 10% этих работ.

Все три станции оборудуют береговыми платформами. Поезда будут проходить по центральной части станционных комплексов, а пассажиры будут перемещаться с двух сторон.

"Каспийскую" разместят у пересечения 6-й Радиальной улицы с Проектируемым проездом № 6631, "Липецкую" – вдоль одноименной улицы рядом с Педагогической, а "Лебедянскую" – вдоль Липецкой улицы у пересечения с Лебедянской улицей.

Для обслуживания поездов линии в Западном Бирюлеве строят электродепо на участке площадью более 15 гектаров. На площадке возводят производственно-административный комплекс, монтируют лотки водоотвода на веере путей, строят центральный тепловой пункт и локальные очистные сооружения.

Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево. После открытия линии почти 260 тысяч жителей впервые получат метро в своих районах. Время поездки до центра Москвы сократится на 30 минут – с 65 до 35 минут. На линии будут работать современные поезда российского производства.

В 2011–2026 годах в Москве построили и реконструировали более 270 километров линий и 130 станций метро, включая объекты Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2027–2029 годах в столице планируют открыть 23 станции метро, построить более 50 километров линий и ввести три электродепо. На развитие городского транспорта в бюджете предусмотрели 4 триллиона рублей, а к 2029 году протяженность метро должна вдвое превысить показатель 2011 года.

Собянин также рассказал о продолжении модернизации Центрального транспортного узла и участии Москвы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

