Три действующие линии метро продлят в ТиНАО до 2035 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три действующие радиальные линии метро продлят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года. На новых участках появится четыре станции. Об этом сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Москва продолжит расширять сеть метро в Троицком и Новомосковском округах", – сказал Ефимов.

По его словам, Троицкая линия дойдет до кинопарка "Москино", Солнцевская – до Филимонковского района, а Сокольническая – до района Щербинка. Станции разместят рядом с многоквартирными и частными домами. Это повысит транспортную доступность для тысяч проживающих и работающих там горожан. Ввести объекты в эксплуатацию планируют до 2035 года.

Южный радиус Сокольнической линии удлинят на шесть километров от станции "Потапово" до Щербинки. Участок пройдет через Южное Бутово: там появятся станции "Бунинская аллея" с пересадкой на Бутовскую ветку и метро "Чечерская", а также станция "Остафьево" с пересадкой на Бирюлевскую линию.

Троицкую линию от Троицка продлят почти на девять километров до кинопарка "Москино". На этом отрезке будут станции "Красная Пахра" в одноименном поселке и "Москино". Солнцевская ветка станет длиннее на четыре километра: от станции "Аэропорт Внуково" она пойдет вдоль Киевского шоссе в Филимонковский район, где построят станцию "Соколово" с пересадкой на Бирюлевскую линию. К подготовке проекта планировки этого участка специалисты уже приступили.

В ТиНАО также придет Бирюлевская линия. До 2035 года там планируют построить станции "Маршала Савицкого", "Щербинка", "Остафьево", "Остафьево-2", "Еловая", "Кедровая" с пересадкой на Троицкий радиус, "Калиновая", "Юрьев ручей" и "Соколово".

Сейчас в ТиНАО действуют 14 станций метро: семь на Сокольнической линии, три на Солнцевской и четыре на Троицкой. Ожидается, что новыми участками будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки, а время в пути сократится в среднем на 30–60 минут.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что до 2029 года в Москве планируется ввести 23 станции, больше 50 километров линий и 3 электродепо метрополитена. Для этого в бюджете города запланировали 4 триллиона рублей. К 2029 году протяженность линий метро увеличится в два раза по сравнению с 2011 годом. Еще три линии метро планируется ввести в разных районах Москвы, а еще две станции – "Гольяново" и "Южный порт" – будут открыты на уже действующих ветках.