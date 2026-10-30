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30 октября, 12:39

Транспорт

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров после ограничений в аэропортах Москвы

Фото: epp.genproc.gov.ru

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с введенными ограничениями в столичных аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В Шереметьево, Домодедово и Внуково открыты мобильные приемные транспортной прокуратуры. Пассажиры могут обратиться к работникам надзорного ведомства, чтобы получить разъяснения и ответы на вопросы о защите своих прав.

Правовую помощь также оказывает Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте – там работает горячая линия по телефону 8 (999) 663-38-09.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с вечера 29 по утро 30 октября в направлении города было запущено 862 вражеских БПЛА, большинство из которых сбили на дальних рубежах. На фоне этого в ночь на 30-е число аэропорты Москвы временно прекратили обслуживание авиарейсов.

Ограничения затронули все четыре столичные гавани – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, позже меры отменили. В период закрытия воздушного пространства над Москвой аэропорт Пулково принял 27 воздушных судов.

В связи с ночными событиями в московских аэропортах более чем на два часа задерживаются 66 рейсов на вылет и 33 на прилет. Авиагавани продолжают принимать и отправлять самолеты, но авиакомпании корректируют расписание.

Для помощи пассажирам в терминалах увеличили число сотрудников, а службы аэропортов работают в усиленном режиме. По информации Росавиации, обстановка остается спокойной. В аэропортах доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.

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