В аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. До этого авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Временные ограничения также сняты в аэропортах Жуковский и Шереметьево. В настоящее время обе авиагавани работают штатно. При этом петербургский аэропорт Пулково принял 27 самолетов, которые не смогли сесть в Москве.

Поводом для введения данных мер послужила массированная атака дронов. По данным Сергея Собянина, с вечера 29 до утра 30 октября в сторону Москвы летели 862 БПЛА.