В аэропортах Москвы задержали 66 рейсов на вылет и 33 на прилет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах московского авиаузла более чем на два часа задерживаются 66 рейсов на вылет и 33 на прилет. Такие данные по состоянию на 10:10 по московскому времени привела Росавиация в MAX.

"Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации", – говорится в сообщении.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают принимать и отправлять самолеты. При этом авиакомпании корректируют расписание.

Для помощи пассажирам в терминалах увеличили число сотрудников, а службы аэропортов работают в усиленном режиме. По информации Росавиации, обстановка остается спокойной.

В аэропортах доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы соблюдаются в соответствии с установленными нормами. Кроме того, усилена работа справочных служб и колл-центров.

При задержке рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. В их числе – напитки, питание и размещение в гостиницах.

В ночь на 30 октября аэропорты Москвы временно прекратили обслуживание авиарейсов. Ограничения коснулись всех четырех воздушных гаваней столицы. Сергей Собянин сообщил, что с вечера 29 октября по утро 30 октября в направлении города было запущено 862 вражеских БПЛА, большинство из которых сбили на дальних рубежах.

В период временного закрытия воздушного пространства над Москвой, аэропорт Пулково принял 27 воздушных судов. Ожидается, что около 20 рейсов будут доставлены в столицу по альтернативным маршрутам.