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30 октября, 13:12

Общество

Столичные хирурги остановили кровообращение пациента, чтобы спасти ему жизнь

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Столичные кардиохирурги спасли 70-летнего мужчину с расслоением аорты, проведя операцию с остановкой кровообращения. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Пациента экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. В стенке самой крупной артерии у него образовалась гематома, грозившая разрывом сосуда в любой момент. Кроме того, неправильно работали три клапана сердца, а увеличенная перегородка между желудочками затрудняла выход крови из органа.

Кардиохирурги выполнили сложное протезирование аорты. На время операции кровообращение остановили во всем организме, за исключением головного мозга. Операция заняла восемь часов.

Российский гибридный протез установили в грудном отделе аорты. Также специалисты удалили лишнюю мышечную ткань, мешавшую кровотоку, и восстановили все три клапана.

Операция прошла успешно. Через десять дней мужчину отпустили домой, он чувствовал себя хорошо.

Ранее нейрохирурги городской клинической больницы имени Вересаева провели сложную операцию 38-летней пациентке, поступившей в медучреждение с инсультом. Женщина пожаловалась на сильную головную боль, которую внезапно почувствовала ночью. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где обследование показало разрыв аневризмы.

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