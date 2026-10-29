Московские врачи спасли 38-летнюю пациентку с инсультом

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Нейрохирурги городской клинической больницы имени Вересаева провели сложную операцию 38-летней пациентке, поступившей в медучреждение с инсультом. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Женщина пожаловалась на сильную головную боль, которую внезапно почувствовала ночью. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где обследование показало разрыв аневризмы – участка, на котором стенка сосуда истончилась и выпячивается. Такое образование на протяжении многих лет может никак себя не проявлять, а затем внезапно вызвать кровоизлияние в мозг.

Операция длилась почти пять часов. Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Александр Завьялов, специалисты должны были не только устранить источник кровотечения, но и не допустить повторения кровоизлияния.

Хирурги осторожно определили аневризму и пережали ее у основания особой клипсой, остановив поступление крови. При этом должна была сохраниться проходимость артерии и ее ответвлений. Вмешательство прошло успешно, спустя 10 дней пациентка была выписана домой.

Ранее нейрохирурги Новосибирской областной клинической больницы помогли семилетнему мальчику с каверномой размером с мандарин. В течение года он жаловался на головные боли, а обследование показало сосудистую аномалию.

Врачи успешно удалили новообразование. При этом в ходе операции выяснилось, что ранее ребенок неоднократно переносил инсульты.

