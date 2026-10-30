Виктория Боня призналась, что однажды применила ремень в воспитании дочери

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Блогер и телеведущая Виктория Боня призналась, что иногда бывает строгой в воспитании своей 14-летней дочери Анджелины. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

По словам Бони, однажды ей пришлось прибегнуть к "тяжелой артиллерии" и взять в руки ремень. При этом она подчеркнула, что такие методы значительно отличаются от тех, что применялись в ее собственном детстве.

Телеведущая вспомнила, что она никогда не била ребенка так, как могли ударить ее саму в детстве. Она добавила, что заранее предупредила дочь о ремне и ей было не больно. Однако, отметила блогер, подобные способы воспитания нужно прекращать, поскольку Анджелина уже взрослеет.

Ранее Боня подняла тему финансового воспитания ребенка. Между ними возник конфликт из-за того, что телеведущая оплатила другу дочери номер в дорогом отеле, а он не приехал. Тогда блогер предупредила Анджелину, что это была ее последняя роскошная поездка.

