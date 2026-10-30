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30 октября, 21:42

Политика

Захарова ответила на высказывания Сикорского об участии Лаврова во встрече стран G20

Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского об участии министра иностранных дел Сергея Лаврова во встрече стран G20 самыми неловкими в его карьере. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом для реакции стали публикации СМИ, в которых Сикорский назвал "неловким моментом" участие российского министра в совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте.

"И это говорит глава МИД страны, не входящей в "двадцатку" и занимающей на этой встрече чужое кресло – место ЮАР. Более неловкого момента в истории даже Сикорского сложно припомнить", – отметила Захарова.

Министерская встреча G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию на ней возглавил Лавров. Совещание министров иностранных дел станет одним из ключевых мероприятий перед саммитом лидеров G20. Встреча глав государств и правительств запланирована на 14–15 декабря в Майами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин пока не принял решения о личном участии в декабрьском саммите в США. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что окончательное решение о поездке российский лидер примет самостоятельно.

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