Лавров прибыл в Атланту на встречу глав МИД стран G20

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Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в американскую Атланту. Там 30 и 31 октября пройдет встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Правительственный самолет приземлился в аэропорту города, который является столицей штата Джорджия. Перелет из Москвы с обходом территорий недружественных стран продолжался 20 часов 10 минут.

Совещание министров иностранных дел станет одним из ключевых мероприятий перед саммитом лидеров G20. Встреча глав государств и правительств запланирована на 14–15 декабря в Майами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял решения о личном участии в декабрьском саммите в США. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что окончательное решение о поездке российский лидер примет самостоятельно.