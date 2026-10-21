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21 октября, 20:29

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The Atlantic: Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение по Украине на саммите G20

Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение по Украине на саммите G20

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине в середине декабря на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами (штат Флорида). Об этом сообщил журнал The Atlantic.

По данным издания, американский лидер считает декабрьскую встречу "идеальным временем" для заключения мирного соглашения.

Источники The Atlantic утверждают, что Трамп представляет себе, как стоит между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в момент подписания мирного соглашения, "даже если для этого ему придется оказать давление на Украину".

Отмечается, что встреча могла бы состояться "в одном из личных владений Трампа" – на территории его гольф-клуба в Майами.

Ранее Трамп заявил, что Украине и ее президенту Зеленскому необходимо добиваться урегулирования конфликта, иначе их положение может ухудшиться. Американский лидер также отметил, что украинцы вряд ли станут терпеть продолжение боевых действий. По его словам, Зеленскому придется пойти на компромисс.

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