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Украинский президент Владимир Зеленский утвердительно ответил на вопрос, готов ли Киев принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить (боестолкновения. – Прим. ред.)", – ответил Зеленский на вопрос о том, принял бы он сделку, которая замораживает ситуацию на фронте, а у Украины сохраняется контроль над оставшимися 75% страны.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров он заявлял о появлении необходимого задела для прекращения огня в конфликте на Украине.

При этом российская делегация на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности указывала на рост скептицизма относительно продолжения поддержки Украины в Евросоюзе (ЕС). Это происходит на фоне сильной коррупции в украинских властных структурах.

