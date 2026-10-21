Уиткофф: есть задел, чтобы прийти к завершению огня в конфликте на Украине

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Создался необходимый задел для того, чтобы завершить огонь в конфликте на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с Владимиром Путиным.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф также выразил надежду на то, что российский президент рассмотрит возможность возобновить переговоры с участием России, США и Украины, в ходе которых могли бы обсуждаться технические вопросы.

"Я также надеюсь, что сегодня у нас будет возможность обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. <...> Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы", – отметил он.

Спецпосланник добавил, что привез в Санкт-Петербург документы, в которых излагаются подходы к проблеме украинского урегулирования. Он попросил Путина рассмотреть их "чуть позднее".

Кроме того, Уиткофф прокомментировал переговоры в Осло, подчеркнув, что они были продуктивными.

"Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них", – сказал спецпредставитель США.

Перед встречей с президентом России Уиткофф провел переговоры в Осло, в которых приняли участие украинский президент Владимир Зеленский и представители европейских стран.

Участники обсудили возможные пути урегулирования конфликта, а также вопросы безопасности Украины, территориальные разногласия и санкции. По итогам консультаций стороны заявили, что подходы к дальнейшим дипломатическим шагам согласованы.

Затем Уиткофф прибыл в Россию, чтобы обсудить результаты переговоров с российским руководством. Дмитриев встретил его в аэропорту Пулково, после чего кортеж проследовал в Константиновский дворец.

В ходе переговоров Путин поинтересовался результатами встреч в Норвегии и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за внимание к вопросу урегулирования конфликта.

