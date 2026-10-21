Самолет ВВС США с Уиткоффом приземлился в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Вылетевший из Осло самолет ВВС США, на борту которого находился американский спецпосланник Стив Уиткофф, совершил посадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Борт приземлился в аэропорту Пулково, куда ранее прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Через некоторое время кортеж автомобилей с политиками покинул авиагавань.

Спецпосланник президента США 20 октября провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло. К консультациям присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александер Стубб.

По данным журналистов, Соединенные Штаты, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. В частности, украинская сторона выдвинула новые идеи и предложения, они были детально обсуждены.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф направился в Санкт-Петербург. При этом встречу в Осло он назвал позитивной.