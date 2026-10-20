Зеленский и делегация Украины проводят встречу с Уиткоффом в Осло

Фото: ТАСС/АР/Heiko Junge

В Осло началась встреча делегации Украины во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Ожидается, что позднее к встречам присоединятся представители Европы – премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александер Стубб.

В состав украинской делегации также входят глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, а также руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Ранее премьер-министр Норвегии анонсировал, что Киев инициировал переговоры по урегулированию украинского кризиса в Осло с участием Уиткоффа. Уточнялось, что к переговорам присоединится зять американского президента Джаред Кушнер, но по видеосвязи.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта только с легитимным представителем украинской власти. По его словам, глава Украины должен взять на себя ответственность и принять решение для прекращения войны.

