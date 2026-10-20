Премьер-министр Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные представители руководства страны не стали встречать в аэропорту прибывшего в Осло президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует видеозапись в телеграм-канале украинского лидера.

Выходившего из самолета Зеленского встретила группа из четырех человек. При этом двое из них представляли украинскую сторону, включая посла страны в Норвегии Алексея Гавриша.

Ранее премьер-министр Норвегии анонсировал, что Киев инициировал переговоры по урегулированию украинского кризиса в Осло с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. К переговорам присоединится президент Финляндии Александер Стубб, а также зять американского президента Джаред Кушнер, но по видеосвязи.

Между тем самолет Bombardier Global 7500 – той же модели, что у Уиткоффа, – прибыл в Осло на фоне сообщений о планируемой встрече с Зеленским. Воздушное судно, вылетевшее из Международного аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, приземлилось в аэропорту Гардермуэн в Осло примерно в 12:26 по московскому времени.