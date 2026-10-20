Песков: России важно вести переговоры по миру с легитимным представителем Украины

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Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта только с легитимным представителем украинской власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны", – пояснил он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, который ранее назвал действующего лидера Украины Владимира Зеленского "не тем человеком для переговоров".

По мнению главы Белого дома, украинский президент, возможно, никогда не стремился к завершению конфликта. Трамп считает, что у Зеленского была возможность договориться на более выгодных условиях. Однако теперь детали соглашения стали менее благоприятными для Украины.

До этого Песков уточнял, что окончательное урегулирование украинского конфликта невозможно без участия Киева.