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Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к достижению договоренностей с Россией, поскольку считает, что они могут привести к завершению его политического режима. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в Манаме.

"То, что Зеленскому не хочется даже продвигаться к договоренностям, это очевидно. Видимо, потому что он понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец его режима и его персонально", – заявил Лавров.

Глава МИД также отметил, что Зеленский неоднократно срывал переговоры по урегулированию конфликта на Украине, потому что не хочет их. По словам министра, даже после достижения предварительных договоренностей между Москвой и Киевом при посредничестве президента США Дональда Трампа украинская сторона, как утверждает Лавров, предпринимала действия, которые препятствовали дальнейшему диалогу. В качестве примера он привел удары по гражданским объектам и мирным жителям на территории России.

Глава МИД РФ напомнил о договоренностях, достигнутых в Париже в декабре 2019 года, когда участники переговоров согласились с необходимостью выполнения Минских соглашений, включая закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. По словам Лаврова, под соответствующими обязательствами подписались Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, однако реализованы они не были.

Министр также заявил, что Зеленский прекратил переговоры в Стамбуле в 2025 году. После трехсторонней встречи в Абу-Даби, по словам Лаврова, дальнейшего продвижения в переговорном процессе не произошло, причем российская сторона, как утверждает глава МИД, не выступала инициатором остановки диалога.

Лавров прибыл в столицу Бахрейна, для участия в девятом раунде стратегического диалога России со странами ССАГПЗ. Ранее сообщалось, что глава МИД поблагодарил страны Персидского залива за взвешенную позицию по ситуации на Украине.

По его словам, эти государства также участвуют в посреднических усилиях по гуманитарным вопросам, включая воссоединение детей с семьями, обмен военнопленными и передачу тел погибших. Лавров отметил, что партнеры содействуют решению этих вопросов без лишней публичности и на деловой основе.