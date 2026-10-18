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18 октября, 18:03

Политика

Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине

Фото: mid.ru

Россия поблагодарила страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) за взвешенную позицию по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в Манаме.

По словам министра, российская сторона проинформировала партнеров о развитии ситуации вокруг Украины на текущем этапе. Лавров также выразил признательность странам, которые участвуют в посреднических усилиях по решению гуманитарных вопросов. В частности, речь идет о воссоединении детей с семьями, обмене военнопленными и передаче тел погибших.

Глава МИД подчеркнул, что эти страны содействуют урегулированию перечисленных вопросов спокойно, без лишней публичности и на деловой основе.

Лавров прибыл в Манаму, столицу Бахрейна, для участия в девятом раунде стратегического диалога России со странами ССАГПЗ. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч министра. Предыдущие переговоры глав внешнеполитических ведомств в таком формате прошли в Сочи в сентябре 2025 года.

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