18 октября, 17:40Политика
Захарова сообщила о встрече Лаврова с королем Бахрейна
Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию с аудиенции.
Лавров прибыл в Манаму, столицу Бахрейна, для участия в девятом стратегическом диалоге России со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Захарова сообщала, что на полях мероприятия у главы ведомства запланировано множество двусторонних встреч.
Ранее Лавров сообщил, что Владимир Путин посетит китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам министра, лидеры двух стран регулярно поддерживают контакт и контролируют работу по всем направлениям развития стратегического партнерства.
В 2026 году Путин и Си Цзиньпин встречались дважды: во время официального визита российского президента в Китай и на полях заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября.