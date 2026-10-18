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18 октября, 17:40

Политика

Захарова сообщила о встрече Лаврова с королем Бахрейна

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию с аудиенции.

Лавров прибыл в Манаму, столицу Бахрейна, для участия в девятом стратегическом диалоге России со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Захарова сообщала, что на полях мероприятия у главы ведомства запланировано множество двусторонних встреч.

Ранее Лавров сообщил, что Владимир Путин посетит китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам министра, лидеры двух стран регулярно поддерживают контакт и контролируют работу по всем направлениям развития стратегического партнерства.

В 2026 году Путин и Си Цзиньпин встречались дважды: во время официального визита российского президента в Китай и на полях заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября.

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