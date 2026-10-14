Лавров сообщил, что Путин встретится с Си Цзиньпином в Шэньчжэне на саммите АТЭС

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Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД КНР Ван И.

По словам российского министра, руководители двух стран поддерживают регулярный контакт и контролируют работу по всем направлениям развития многопланового партнерства и стратегического взаимодействия.

В 2026 году Путин и Си Цзиньпин встречались дважды: в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС.

Глава МИД РФ отметил, что с момента его предыдущей встречи с Ван И в Чолпон-Ате международная обстановка проще не стала – ни на Ближнем Востоке, ни в других регионах. Нынешние переговоры он назвал хорошей возможностью обменяться мнениями о том, как Россия и Китай будут продолжать выполнять задачи, поставленные руководителями двух государств.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. При этом известно, что Си Цзиньпин также пригласил на саммит президента США Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал на то, что инициатива по проведению трехсторонней встречи трех глав государств останется за Пекином.

По его словам, пока этот вопрос не прорабатывался, но идея "интересная" и "витает в воздухе". Ушаков заявил, что организация такой встречи станет возможной, если Трамп подтвердит участие в мероприятии.

