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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.



Ранее аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

При этом аэропорт Внуково все еще принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркивали, что в расписании авиарейсов возможны изменения.

