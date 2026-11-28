28 ноября, 23:54Транспорт
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
При этом аэропорт Внуково все еще принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркивали, что в расписании авиарейсов возможны изменения.