Фото: MAX/"Минобороны России"

За день дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 83 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, аппараты перехватывали и уничтожали воздушные цели в субботу, 28 ноября, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. По информации Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, Башкирией и Крымом.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и еще три пострадали после атаки украинских дронов на автомобильную стоянку в поселке городского типа Веселое Запорожской области. Всех, кто получил ранения, госпитализировали.

До этого в Смоленской области отразили массированную атаку беспилотников. В результате пожар произошел в жилом доме, погибли два человека. При тушении огня сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек вывели из опасной зоны. Для эвакуированных жителей открыли пункт временного размещения.

