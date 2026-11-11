При массированной атаке беспилотников на Смоленскую область погибли два человека

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В Смоленской области два человека погибли в результате пожара в жилом доме после массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Минувшей ночью силы ПВО Минобороны России уничтожили в регионе 37 БПЛА. В городе Ярцеве обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, после чего там начался пожар.

Во время тушения возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек спасли непосредственно из опасной зоны. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения. Возможность вернуться в свои квартиры определят после обследования здания.

Анохин выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что регион скорбит вместе с ними. Он также призвал жителей области соблюдать меры предосторожности и не приближаться к обломкам беспилотников.

При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номеру 112. По этому же телефону можно обратиться за экстренной помощью.

Ранее портовая зона Усть-Луги Ленинградской области подверглась атаке украинских беспилотников, в результате которой на территории порта произошло возгорание. По предварительным данным, за ночь над регионом уничтожили 150 БПЛА, основной целью удара стал порт в Кингисеппском районе. Кроме того, в Усть-Луге аварийно отключилась трансформаторная подстанция.