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11 ноября, 08:17

Экология

Енотовидная собака стала одним из самых многочисленных хищников европейской части России

Фото: 123RF.com/fivebirds

Численность енотовидной собаки в европейской части России составляет примерно 130 тысяч особей, сейчас она является одним из самых многочисленных видов хищных млекопитающих в этом ареале. Об этом сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, этот вид стал одним из самых многочисленных хищных млекопитающих на территории от Калининградской и Смоленской до Владимирской, Рязанской и Воронежской областей. Показатель сопоставим с численностью лисицы.

Сафонов отметил, что енотовидная собака, как и енот-полоскун, была интродуцирована в европейскую часть России в конце 1920–1930-х годов. Изначально вид обитал на Дальнем Востоке, однако благодаря высокой экологической пластичности успешно акклиматизировался и стал привычным для местных лесов зверем.

Биолог добавил, что всеядный вид легко находит пропитание вблизи человека, включая бытовые отходы, что способствует его распространению.

"Как и другие дикие животные, енотовидные собаки выходят к свалкам и человеческому жилью в поисках легкодоступной пищи, что делает их все более заметными в антропогенном ландшафте", – добавил он.

Ранее на дачных и садовых участках начался пик активности енотов. В настоящую спячку звери не впадают: зимой они находятся в состоянии зимнего покоя, но могут просыпаться и выходить к людям. При этом подкармливать животных не стоит: при регулярном кормлении у енотов возникает неестественная зависимость, они теряют навыки самостоятельного поиска еды и начинают видеть в человеке источник пищи.

В США начался сезон "пьяных" енотов

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