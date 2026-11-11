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Евросоюз больше не участвует в серьезных международных переговорах и утратил прежнее влияние на мировую политику, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Причиной такого положения в беседе с РИА Новости он назвал политику самого объединения.

По словам Чарногурского, европейские представители фактически оказались в стороне от обсуждения важнейших международных вопросов. Он считает, что ЕС лишился возможности влиять на ход таких переговоров из-за собственных политических решений.

"Его влияние на международные отношения утрачено. Утрачено из-за его глупой политики", – подчеркнул экс-премьер Словакии.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев также заявил об ослаблении международных позиций Евросоюза. В числе причин он назвал санкции против России, попытки вытеснить русскую культуру из европейского пространства и военную поддержку Украины.