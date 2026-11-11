Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 05:39

Политика

Экс-премьер Словакии Чарногурский заявил, что ЕС утратил влияние на мировую политику

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз больше не участвует в серьезных международных переговорах и утратил прежнее влияние на мировую политику, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Причиной такого положения в беседе с РИА Новости он назвал политику самого объединения.

По словам Чарногурского, европейские представители фактически оказались в стороне от обсуждения важнейших международных вопросов. Он считает, что ЕС лишился возможности влиять на ход таких переговоров из-за собственных политических решений.

"Его влияние на международные отношения утрачено. Утрачено из-за его глупой политики", – подчеркнул экс-премьер Словакии.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев также заявил об ослаблении международных позиций Евросоюза. В числе причин он назвал санкции против России, попытки вытеснить русскую культуру из европейского пространства и военную поддержку Украины.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика