Эксперт Щербаченко: мошенники особенно активизируются в период "черной пятницы"

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Мошенники используют сезон распродаж, чтобы обманывать покупателей с помощью поддельных интернет-магазинов, фальшивых курьеров и подозрительно выгодных предложений на площадках объявлений. О наиболее распространенных схемах аферистов в период "черной пятницы" РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, одна из главных уловок – создание сайтов-копий известных магазинов и маркетплейсов. На таких площадках покупателям обещают скидки от 50 до 70% по сравнению с обычными ценами. Однако после получения предоплаты мошенники перестают выходить на связь, а сам сайт исчезает.

Еще один способ обмана связан с доставкой заказов. Покупателю звонит человек, представляющийся курьером, и просит назвать код из сообщения якобы для подтверждения получения посылки. Щербаченко напомнил, что настоящий курьер может запросить такой код только при личной передаче заказа.

Кроме того, аферисты размещают на сервисах объявлений предложения с нереально низкими ценами, обещают покупателям дополнительные купоны и скидки. При этом продавец старается перевести общение в сторонний мессенджер, чтобы вывести потенциальную жертву за пределы площадки и обмануть ее.

Эксперт также обратил внимание на применение искусственного интеллекта в мошеннических схемах. С его помощью злоумышленники создают копии сайтов известных брендов, подделывают персонализированные рассылки и выпускают видеоролики, в которых популярные блогеры и артисты якобы рекламируют сомнительные предложения.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пытаться обманывать россиян на фоне сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают.